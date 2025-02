Sofiade pealekasv ei vaibu! Selgusid eelmise aasta populaarseimad nimed ja üllatajad

Populaarsete nimede statistika näitab, milliseid nimesid Eestis möödunud aastal lastele kõige enam pandi. Eelmise aasta kõige populaarsem tüdrukunimi Sofia jõudis esikümnesse juba 2006. aastal ja esimest korda tõusis see esikohale 2010. aastal. Paari üksiku erandiga on see nimi jäänud esikohale enam kui aastakümneks. Sofia nime sai 2024. aastal 79 tüdrukut. Viimase aastakümne edust hoolimata on Sofia naisenimede seas levikult alles 56. kohal.