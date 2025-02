Milline sigarõõmus uudis! Põrsas Peppa saab endale veel ühe õe või venna!

Täna hommikul eetrisse läinud saates Good Morning Britain, oli videosilla vahel üllatuslik erikülaline ehk tuntud Notsuemme isiklikult. Tubli pereema soovis rahvaga jagada kiivalt varjatud saladust: nende perega on liitumas veel üks pisike liige! Poiss või tüdruk või mis saab nimeks, need detailid jäävad veel saladuseks.

Notsuemme ise tunneb aga eesootava üle suurt elevust, ent ka veidi muret. Saavad ju ta katuse all ringi jooksma lausa kolm alla viieaastast põrsakest! Peppa ja tema väikevend Priidik on igatahes uudisega kursis ja ootavad väga, et beebi kohale jõuaks!