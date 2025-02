Programm, mis toetab maakoolide õpilaste rahatargaks saamist. „Tahame anda ka väikekoolide õpilastele võimaluse saada mitmekülgsem haridus“

Sillutades teed

Vändra Gümnaasiumi õpetaja Silja Enoki sõnul on neil I ja II kooliastmes majandust õpetatud juba 22 aastat. „Meil on pikk kogemus ja nii lapsed kui vanemad on sellega õppeainega harjunud. Kogemuste põhjal saan öelda, et majandusõpe annab lastele otsustamise ja vastutuse võtmise julgust ja oskust. Programm „7 sammu“, mida kasutame, sisaldab disainmõtlemise harjutusi, mis õpetavad probleeme märkama ja teadliku töö tulemusel jõudma parimate lahendusteni. Arvan, et kui disainmõtlemisprotsess lapsele koolis omaseks saab, kasvab temast edukalt probleeme lahendav täiskasvanu,“ rääkis Enok, kes julgustab ka teiste koolide juhte lubama oma õpetajatel „7 sammu“ metoodikat omandada ja õpetada.

„Samuti julgustan koolijuhte majandusõpetust tunniplaani tunniks sättima, siis ei kujuta see õpetajale lisatööd vaid ongi eraldi tunnina toeks inimeseõpetusele, matemaatikale, eesti keelele. Materjali saab õpetada lõimitult teiste ainetega kuid kõige tulemuslikum on see iseseisva õppeainena. Tundides saab laps selgeks, et majandus ümbritseb meid kõiki igapäevaselt ja igaüks saab omal moel ettevõtlik olla ning kaasinimesi aidata.

Enoki sõnul on lastel programmis käsitletud teemadest aru saamine kerge siis, kui nendega on eelnevalt kodus räägitud rahast, eelarvest, palkadest ja sellest, milleks inimesed koolis õpivad. Küll aga võib olla keerulisem lastega kellega pole osatud või soovitud neist teemadest kodus rääkida. „Kodu tugi on väga oluline, koostöös on see imeline aine, mille abil saab koolis õpitavat igapäevaeluga siduda,“ tunnistas Enok.

Suur kasu maakoolide õpilastele