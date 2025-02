Lastemaja peaspetsialist: lastele tekitab perevägivald hingelisi traumasid. See mõjutab heaolu, tervist ja langeb õppeedukus

Ükski lähisuhtevägivalla liik ei ole tõsisema mõjuga kui teine, ühtmoodi negatiivse mõjuga on need kõik.

Lähisuhtevägivalla lühiajalisi mõjutusi on võimalik märgata lapse käitumises. Näiteks võib laps olla agressiivne teiste laste või täiskasvanute suhtes, kuid oluline on mõista ka seda, et laps võib olla agressiivne iseenda suhtes, näiteks tehes endale viga või seades end muudmoodi ohtlikesse olukordadesse. Muutusi võib esineda ka lapse sotsiaalsetes suhetes. Laps, kes varasemalt on olnud väga aktiivne suhtleja, tõmbub endasse ega soovi enam sõpradega suhelda.