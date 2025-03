„Ühel päeval ei suutnud laps enam üldse ladusalt rääkida. Ma ei tea siiani, kas ta kasvab sellest välja…“

Poole aasta jooksul last jälgides tundus Jolandale, et vahepeal kogeles Carl-Sebastian vähem, siis aga paisus mure ootamatult suureks. Pärast kolmandat eluaastat oli poisil igas lauses vähemalt üks sõna, mis ta täielikult lukku tõmbas. „Nägin, kuidas see teda ennast mõjutas ja ta ei tahtnud enam rääkida. Seda oli väga valus vaadata, kuidas ta siis end pähe lõi ja ütles, et ta ei oskagi rääkida. Ma ei osanud ka last aidata,“ meenutab ema.