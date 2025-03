VÄLJAKUTSE: Kas suudan perega neli nädalavahetust meelt lahutada vaid 50 euroga? Ups – esimesel päeval kulus pool kuueelarvest!

Ei tea, kas süüdi on minu rahutu hing või see, et sügisest saati oleme haiguste tõttu perega palju koju aheldatud olnud. Viimasel ajal on iga nädalavahetus mu esimene mõte: „Mida toredat me seekord ette võtame?“ Kui suvel on tasuta tegemisi palju, siis talvel tähendab see tihti seda, et meelelahutusele kulub kuu lõikes lubamatult palju.