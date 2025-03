Mis julgustaks naisi rohkem lapsi saama? „Lapsetoetused võiksid olla suuremad, aga kõige tähtsam on tugivõrgustik.“

Ta möönab, et kui lastetoetused oleks märkimisväärselt kõrgemad, võiks see sobiva elukaaslasega koos kolmanda lapse saamise otsust soodustada. „Kui korraks tõsteti kolmanda lapse toetus kõrgemaks, oli ju näha positiivset suundumust. Tean ise mitut sellist peret, kes olid kahevahel, kas saada see kolmas või mitte, ja see andis tõuke saada. Keegi ei saa lapsi raha pärast, aga raha pärast võivad nad saamata jääda. Tartu linnas maksavad juba ainuüksi kolme lapse lasteaiatasud mitusada eurot,“ mõtiskleb Tiina.