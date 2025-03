KUULA | Ettevõtted: praktikandi töö pakub lisandväärtust

Samal konkursil parima väikeettevõtte praktikakoha tiitli võitnud MyDello OÜ personalijuht Pirjo Falten on seda meelt, et praktikat läbiv noor on ettevõttes ressurss, mille on paljud ettevõtted juba enda jaoks avastanud. Vähetähtis pole tõik, et MyDello personalist on lausa 67% endised praktikandid.