Lootusetud järjekorrad logopeedile. „Robert oli juba kuueseks saamas, kuid r-i ikka ei öelnud. Pidime omal käel lahenduse leidma.“

Nii nagu Maarit, tõdeb Leanne, et lapse enda soov harjutada on edu võti. Õnneks Harlete oli kohe nõus harjutama. „Hetkel teeme harjutusi, et keele küljed tõuseks üles, mis aitab keelt liikuvamaks ja tugevamaks saada. Näiteks laps puhub sulge või väikest autot liikuma nii kõrrega kui ilma. Samuti teeme mesilase suminat järgi. Mesilase heli aitab kaasa vibreerimisele, mis on r-hääliku tekkeks vajalik,“ räägib ema. „Lisaks mängime r-iga algavate sõnadega memoriini.“