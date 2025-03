VAATA või KUULA | Hooldusperedesse ei jõua vaid väikelapsed, ka teismelised ootavad kodu ja turvalisust

Vestleme sellest, kuidas hoolduspereks saada, milliseid toetusi ja tuge pered saavad ning milliseid müüte tuleks ümber lükata. Kui oled kunagi mõelnud, et võiksid pakkuda lapsele kodu ja hoolt, siis on see saade just sulle, et otsuse tegemine oleks lihtsam, sest saad ülevaate, mida hooldusperena tegutsemine tähendab ja kuidas see muudab nii laste kui ka perede elu.