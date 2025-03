Pardiralli vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimub taas sel suvel. Tänasest on avatud pardinumbrite müük

Juba 12. Pardiralli vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks toimub tänavu 1. juunil. Kõigil rallihuvilistel on võimalik oma annetuse eest vannipardile kaasa elada ETV ekraanil toimuva otseülekande vahendusel, mis läheb ETV kanalil eetrisse 1. juuni õhtul Kadriorust. 11 aastaga on Pardiralli kogunud ligikaudu 2,5 miljonit eurot, et toetada lapsi ja nende vanemaid võitluses vähiga. Tänasest on avatud pardinumbrite müük.