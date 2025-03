SUUR ÜLEVAADE: Eelkoolidesse registreerimine kogub hoogu. Milline valida? Nimekiri 33 eelkoolist koos vajaliku infoga

Eelkoole on rohkelt: paljud asuvad üldhariduskoolide juures, mõned tegutsevad era- või huvikoolide külje all. Õppetöö algab enamikus septembrist, kuid leidub ka neid, kus eelkool algab jaanuarist ja kestab lühema aja. Ühtedes koolides on eelkool kord nädalas, teistes kaks. Koolipäeva pikkused varieeruvad 1 tunnist ja 10 minutist 4 tunnini. Ka hinnavahe on kohati mitmekordne.