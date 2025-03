VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | Mari Ojasaar Parve: julgus elu täiel rinnal elada on lastele heaks eeskujuks

Ta tunnistab, et lapsevanemaks olemine on neid muutnud veidi kaalutlevamaks, sest oluline on leida hea balanss stabiilsuse ja liigse laste ringi kolimise vahel. Siiski usub ta, et julgus elu täiel rinnal elada on lastele heaks eeskujuks. Emaks olemise juures on Mari jaoks oluline laste jaoks võimalikult palju olemas olla ja ta tunnistab ausalt, et tal puudub soov ja vajadus neist pikemalt eemal olla. Mari tunnistab, et ta ongi nii rahulik ema, nagu tundub, aga vahel imestab ta isegi, kuidas see tal õnnestub. Juttu tuleb ka looduse hoidmisest, perekond Parve edasistest plaanidest ja palju muud.