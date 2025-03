Kuidas aitab kirurgia sünnituse järel taas vormi saada?

Kohe pärast sünnitamist ei ole füsioloogilistel põhjustel normaalne oodata raseduseelse kehakaalu taastumist. Tavaliselt toimub see umbes kuuendaks sünnitusjärgseks kuuks. Raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil võivad liigse kaalutõusu põhjused olla haiguslikud, näiteks kilpnäärme alatalitlus, kuid valdavalt on põhjus siiski väheses liikumises. Normaalse raseduse korral ei ole mingit põhjust katkestada sportimist, sest leidub rahulikke spordi­alasid, millega raseduse ajal mitte väga intensiivselt tegeleda.

Sünnitusjärgsel perioodil on ka stressitaseme tõus ja unetundide vähesus üldise füüsilise vormi languse ning kehakaalu tõusu sagedased põhjused. Treeningu sobitamine päevarežiimi ei pruugi sel perioodil olla lihtne, aga see on väga vajalik, sest aitab taastada lihastoonust, vähendada stressi ja hoida kaalu kontrolli all. Eelnevalt sporti teinud emadele on see kergem, aga kui endal teadmistest puudu jääb, siis spordiklubides on selle alaga tegelevaid spetsialiste.

Ometi kõik naised sünnituseelset vormi tagasi ei saa ja kõht jääb n-ö rippuma.

Kui üldine füüsiline vorm ja kehakaal on suuremas osas inimese enda teha, siis kõhukatete venitusest taastumine on paljuski geneetiliselt määratud ehk oleneb sellest, kui suur on elastsete kiudude osakaal sidekoes. Nende kiudude osakaal väheneb proportsionaalselt ka vanuse tõustes ehk 20-aastasel sünnitajal taastub kõhunahk endiseks palju tõenäolisemalt kui 40-aastasel. Lihaste taastamiseks on võimalik palju endal ära teha, aga tekkinud kõhulihaste diastaasi treeninguga ikka päris korda ei saa.

Mis on kõhulihaste diastaas?