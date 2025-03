Kolme poja ema Liisu Miller: „Oleme õppinud majandama nii, et kuu lõpus enam peost suhu elama ei peaks.“

Kolme aasta ja kaheksa kuu jooksul sai paar kolm poega. Liisu tõdeb, et loomulikult käisid asja juurde ka hirmud. „Enne esimest last polnud mul aimugi, missugune ema minust saab või milliseks kujuneb meie paarisuhe, kui lisanduvad lastega seotud mured ja unetud ööd,“ jagab naine. „Meie kasuks mängis aga see, et olime noored ja hästi elujaatavad. Olime parimas mõttes naiivsed ja suhtumisega, et: „Me saame alati hakkama!““