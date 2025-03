Tallinna Kaubamaja Lastemaailm on läbinud suure uuenduskuuri. Laupäeval toimub suur pidu, kus kohal on Lotte ja Elsa

Skandinaavia disain on tuntud oma ajatuse, praktilisuse ja silmi paitava väljanägemise poolest, mistõttu ei ole üllatav, et see on ka Lastemaailma uuendatud sortimendi üks alustalasid. Sellest annavad märku Taanist pärit märgid Konges Sløjd, Wheat, Smallstuff ja Huttelihut, mis pakuvad meeldivat põhjamaist esteetikat, kuid sealjuures ka funktsionaalset disaini. Nende kaubamärkide valikus leidub looduslikest materjalidest valmistatud rõivaid ja aksessuaare, mis loodud selleks, et tooted oleksid kasutajasõbralikud ja kestaksid kaua.