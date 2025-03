Tallinn plaanib 1. aprillist vähendada lasteaedade kohatasu

Abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on lasteaia kohatasu vähendamine oluline samm, et toetada peresid keerulisel ajal ja muuta kvaliteetne alusharidus kättesaadavamaks. „See on selge sõnum, et Tallinn hoolib igast lapsest ja igast perest. Meie eesmärk on tagada, et igal lapsel oleks pealinnas võrdsem võimalus saada hea haridus, sõltumata pere majanduslikust olukorrast,“ rõhutas abilinnapea. Ta rõhutas, et linn peab lähenema toetusmeetmetele vajaduspõhiselt. „Seetõttu on sotsiaalmajanduslikult keerulises olukorras ja mitme lapsega pered ning haridusliku erivajadusega lapsed kohatasust vabastatud. Kõik teised pered peaksid siiski panustama vähendatud kohatasu ulatuses,“ lisas Jašin.

„Oluline on ka jätkata vähemalt samal tasemel eralasteaedades ja -hoidudes käivate laste toetamist, sest ka need asutused on osa Tallinna haridusvõrgustikust. 2025. aasta linnaeelarve näeb ette kohatasu vähendamise kompenseerimise lasteaedadele, et muudatus ei kahjustaks alushariduse asutuste rahastust,“ ütles abilinnapea.

2025. aasta veebruari lõpu seisuga käib Tallinna munitsipaallasteaedades kokku 19 764 last. Neist ligi kolmandik ehk 6443 last on kohatasust vabastatud kas pere sissetuleku tõttu, mitme lapsega peredele või haridusliku erivajadusega lastele mõeldud soodustuse alusel. Uue korra järgi ei ole kohatasu enam seotud riikliku alampalgaga, vaid on fikseeritud kindla summana, mis annab peredele selguse ja aitab paremini oma kulusid planeerida. Lisaks jätkatakse eralasteasutuste teenust kasutavate laste toetust senisel tasemel – 71,25 eurot lapse kohta kuus. See aitab hoida teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti, toetades peresid, kes on valinud munitsipaallasteaia asemel eralasteaia või -hoiu teenuse.

Kohatasu vähendamiseks vajaliku lisakuluga on arvestatud Tallinna linna 2025. aasta eelarves. Esialgse prognoosi kohaselt on muudatuse mõju linnaeelarvele 2025. aastal 2,4 miljonit eurot ning alates 2026. aastast umbes 3,2 miljonit eurot aastas.

Lasteaia kohatasu alandamise ettepanek vajab jõustumiseks Tallinna linnavolikogu heakskiitu.