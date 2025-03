Selgusid mullused head laste- ja noorteraamatud

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud valisid tänavu noortekogu lemmikuks Becky Deani seiklusromaani „Armastus ja teised suured lootused“. Lastekaitse Liidu laste- ja noortevaldkonna koordinaator Triin Sooäär võttis noorte otsuse kokku mõttega, et seiklusromaan, mille lehekülgedel kujutatud võistluslik arvamusmäng tutvustab lugejale kirjanduse suurkujusid, võlub kindlasti ka vanemaid noori, ehitades justkui silla erinevate generatsioonide vahele. „Noore lugejana saab juba raamatu esimeste lehekülgede jooksul aimu, kuidas kirjandus on tegelikult igal pool meie ümber – kirjanikudki saavad erinevatest paikadest inspiratsiooni, millest sündinud lugusid hiljem loeme,“ sõnas Sooäär.

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadiku Meribel Sillasoo sõnul on hea see, et Eesti lastel on raamatute hulgas rohkem valikuid kui kunagi varem. „Igale lapsele leidub lugemiseks midagi, mis talle meeldib,“ jagab Meribel ning rõõmustab lugejana, et aina rohkem leidub lapsi ja noori, kes vaatamata nutiajastule leiavad tee raamatuteni.