Tugiisikuta sünnitused, hirm, teadmatus ja beebist eraldamine. Viie aasta tagused traumad saadavad emasid tänaseni

Meenutame kaht sünnituslugu, mida emad meiega toona jagasid – Kristiina ja Rosanne sünnitasid mõlemad oma kolmanda lapse koroonapositiivsena. Mehi nende sünnituste juurde ei lubatud, kogu sünnituse aja pidi Rosanne kandma respiraatorit – me kõik teame, kui raske on sünnituse ajal hingata maskitagi. Kristiina pidi aga haiglast koju minema beebita – et teda mitte nakatada.