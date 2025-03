Timo Talvik: mul võtab 15 minutit, et pärast iga segamist „liinile“ tagasi saada. Kuidas laste kõrvalt uuesti keskenduda?

Ehk annab see ka hea seletuse, miks mitmed minu sõbrad, kes varem lugesid usinasti pakse raamatuid, kaotasid selle oskuse pärast laste saamist. Inimese aju on limiteeritud resurss ning end uuesti ja uuesti ree peale saada on kulukas ja frustreeriv.

Elu on täis segajaid ning lapsed on selles osavad. Nad peavadki seda olema. Maailma ja elu õppimine võtab aega ning selles on vaja just lapsevanema abi. Vahel on vaja juba tuttavaid asju uuesti ja uuesti üle rääkida ning valjult mõtiskleda või jagada oma suurt avastust. See kõik on täiesti normaalne ja arusaadav. Samas ei tee see lapsevanema elu just lihtsaks.