Oluline õpetus lastele ja noortele: koos minnakse, koos tullakse. Sõpru ei jäeta hätta!

„Olgu see sünnipäev, varakevadine grillõhtu või lihtsalt sõpradega koos jalutamine – koos olemine on osa nooreks olemisest. Aga vahel võib õhtu venida pikemaks või ette tulla ootamatusi. Rääkige kodus lastega, et sõpra ei jäeta koosviibimisel üksi. Ka siis, kui minnakse tülli või tekib omavahelisi arusaamatusi,“ lisab politseinik.

„Noortel võib tekkida hirm, et kui midagi juhtub ja nad pole käitunud päris nii, nagu peaks, on parem lihtsalt lahkuda ja loota, et olukord laheneb iseenesest. Selgitage, et sõpra ei jäeta üksi, isegi siis, kui kardetakse pahandust – sest ühegi eksimuse eest saadav noomitus või pahandamine ei kaalu üles kellegi tervist ja turvalisust,“ lisab PPA vanematele selgituseks.