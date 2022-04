"Mu tütred on nagu kass ja koer - igast väiksest asjast tõuseb tüli ja vahel tundub, et nad krutivad üksteist meelega üles, et teine plahvataks. Ma olen sellest kaklemisest ja kisast surmani väsinud ja mu mõistus on otsas. Kas ma saan üldse midagi teha, et koju rahu tagasi tuua?", ahastab Elo (37), rääkides oma 7-aastase ja 9-aastase tütre kisklemisest.