Lihtsad nõuanded, kuidas beebi gaasivalusid leevendada

Koolikuis lapse kõht on suur ja punnis. Nuttes tõmbab ta jalgu vastu kõhtu, siputab ägedalt käsi ja jalgu ning topib rusikaid suhu. Nägu punetab, nutt võib olla kiljuv ja lohutamatu. on Rinda imeda tita ei taha või imeb ainult korraks. Lõpuks nutab ta end magama, kuid uinumine on raske ning uni häiritud.

Koolikute tekkimise põhjus on siiani ebaselge, kuid arstid on pakkunud erinevaid versioone.

Arvatakse, et süüdi on lapse ebaküps seedesüsteem. Selle arvamuse vastu räägib teadmine, et ajalisel vastsündinul on juba sündides olemas kõik toidu seedimiseks vajalikud ensüümid.

Väidetavalt suurendab gaasivalude ehk koolikute ohtu ema rasedusaegne stress ja veelgi enam ema sünnitusjärgne depressioon. Koolikute riski võib suurendada seegi, kui sünnitus oli väga raske — hapnikuvaegust kannatanud lastel esineb valusid tihedamini. Rinnapiima saavatel lastel esineb gaase üldiselt vähem, kuid samas mõjutab ema toit piima kaudu ka last. Kui emal on palju gaasi, on seda tõenäoliselt ka lapsel. Kui tita nutab, neelab ta palju õhku- ka see võib kõhupuhituse tekitada.

Raske on mitte meelt heita, kui beebi vahetpidamata kisab ja kõik nipid tema rahustamiseks tunduvad olevad ära proovitud. Sellest hoolimata on tähtis, et lapsevanem jääb ise rahulikuks. Beebi tajub ema närvilisust ja võib hakata veel hullemini nutma. Seetõttu hoolitsege partneriga lapse eest kordamööda, et saaksite vahepeal puhata.

*Ema või isa lähedus on parim ravim. Lapse võib kandelinaga või kõhukotiga enda külge siduda või temaga kiiktoolis kiikuda. Võta laps kõhuli endale rinnale. Nahakontakt ja soojus rahustavad teda ja nutt võib vaibuda.

Nutvat last ei tohi kauaks üksi jätta — gaasivalud võivad mööduda, kuid üksijätmisest tingitud turvatunde puudus võib lapse psüühikale jätta kustumatud jäljed.

*Kaisuta last, hoides teda enda keha ligi. Kõnni või kiiguta teda õrnalt, samal ajal tasakesi rääkides.

*Masseeri kindlalt, kuid õrnalt lapse selga, alustades kaelast ja lõpetades pepuga.