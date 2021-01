Hädas väikelapse või teismelisega? Mida siis teha, kui ta haugub vastu ja on lugupidamatu?

Millal iganes laps sulle vastu haugub, ütle: "Ära räägi minuga nii. See ei ole viisakas." Kui ta siiski jätkab sinuga ebaviisakalt suhtlemist, anna talle teada, et sa ootad vabandust. Ütle seda rahulikult ja ainult ühe korra. Juhul, kui laps endiselt ei reageeri, võta talt ära võimalus teha midagi, mis talle meeldib või keela minna kuhugi, kuhu ta ammu minna on tahtnud. Ära kahtle endas ja ära anna talle kauplemisvõimalust. Muidu hakkab laps hiljem seda sinu vastu ära kasutama, teades, et saab lõpuks ikka seda, mida tahab.

Paljud lapsed püüavad oma sõprade ees nö. "lahedana" paista ja hakkavad esinema (eriti teismelised). Kui lapsed oma sõprade ees sinuga lugupidamatud on („Mida iganes!", „Mine mu toast välja!"), ära muutu üheks nendest vanematest, kes jätab lapsed karistamata lihtsalt sellepärast, et ei taha neid sõprade ees häbistada. Ära ole üks nendest vanematest! Lastele saab anda teada, et sa pole nende käitumisega rahul mitmel moel. Kui ütled lapsele tema sõprade juuresolekul: „Ära käitu minuga lugupidamatult," ja lahkud, siis see peaks ta maa peal tooma, iseasi, kui kauaks. Hiljem selgita oma lapsele rahulikult, et tema käitumine oli ebasobiv.

Veendu, et sa ei kalla vaidluste ajal õli tulle, see ei aita. Kui laps ütleb: „See pole aus," ära vasta, et: „Elu on ebaõiglane." See pole just parim viis vestlust lõpetada. Või kui laps teatab: „Marianne ema küll lubas seda!" Vasta kiirelt, et: „Ma pole Marianne ema ja teen oma otsused ise!" Vaidluse kiiresti lõpetamine on parim viis teema lukku panna. Aga kui teie laps ikka jätkab oma teemat, siis on ruumist lahkumisega teema lõpetamine parim variant. Võimalused, et peale seda vaidlus jätkub, on väikesed.