Kuidas aru saada, et laps tarbib kanepit ja mida vanem teadma ning talle sel teemal rääkima peaks?

Koolilapsed teavad hästi, et kanepi kasutamine on meie riigis ebaseaduslik, kuid sellega saabuv meeleolumuutus ning tunne, et nad teevad salaja midagi keelatut, on laste jaoks põnev ja ohtudest teavitamine jääbki lapsevanema kanda. Kuidas aga lapsevanemana kanepitarvitamise märke ära tunda ja mida selle mõjust noortele rääkida?