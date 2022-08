Pereterapeut Kadri Järv-Mändoja: lapsevanem, sina oled see, kes oma lapse käitumist mõjutab

Perekeskuse Sina ja Mina pereterapeut Kadri Järv-Mändoja selgitab, et lapse niisuguse käitumise üks põhjus on kindlasti see, et vanematena ei ole meil pingelisel eluetapil jaksu olla lapse jaoks tõeliselt kohal — vaadata talle silma, kuulata tema jutuvada, mõelda kaasa. Oleme haaratud oma mõtetest või tegemistest ja ei märka nautida ühiseid väikeseid hetki ning jagada erinevaid tundeid. Lapsed aga vajavad oma vanemaga head kontakti. Kui see side vanemapoolsete pingete tõttu katkeb, siis annavad nad muutunud tujude ja käitumistega sellest märku.