Mandariinist kõhumured? Loe, kuidas ja millised viljad lihtsalt ja tõhusalt keemiast puhtaks saada

Ning teiseks. Nakkushaiguste arstid on tähele pannud, et niipea, kui poodidesse tulevad müügile mandariinid, hakkavad levima ka viirused, mis põhjustavad nn talvist kõhugrippi, kirjutab Õhtuleht.

"Noroviirusele on tõesti omane teatud sesoonsus ja reeglina langeb see novembri-detsembrikuusse, kui müügile tulevad mandariinid," kinnitas terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

"Kuna aga tegemist on fekaal-oraalsel teel levivate nakkustega (ehk mustade käte haigustega - toim), on neil mandariinide kaudu lihtsam levida, sest mandariine reeglina ei pesta," selgitas Saluri.

Seetõttu ongi alust arvata, et kõhutõbi ei tule Eestisse mitte mandariinide koortel, vaid levib nii, et mõni nakatunud inimene on poes mandariine valides saastanud ära ka teised puuviljad.

Kuidas mandariine pesta?

Kõige kasulikum on neid enne söömist pesta hoolikalt sooja vee ja harjaga.

Tõhusalt hävitab koorel olevaid pisikuid üle 70-75°C vesi.

Eriti oluline on pesta nn sabaosa, kuhu kemikaalid kuhjuma kipuvad.