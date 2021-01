Värske isa! Need on nipid, kuidas oma beebiga algusest peale hea, kindel ja usalduslik suhe luua

Oma raseda naise suure kõhuga rääkimine võib tunduda kentsakas, kuid võiksid seda sellegipoolest teha, sest on tõestatud, et beebid tunnevad hiljem ära hääled ja helid, mida nad on üsas kuulnud. Käi naisega arsti juures ja ultrahelis kaasas, ole talle toeks ja abiks igal võimalikul moel ja juhul. See tasub ära, sest siis julgeb naine sulle hiljem beebiga tegelemise usaldada ja kaasab sind tite kasvatamisse, mitte ei lükka kõrvale.

Kui rasedusuudis sul jalad alt lõi ja pelgad, et sa ei tea beebidest midagi ega oska enda omaga miskit pihta hakata, jaga oma muret mõne sõbraga, kes juba on isa. Veeda natuke aega koos tema ja ta lapsega ja ära häbene küsida, kuidas näiteks mähkmeid vahetada, nutvat last rahustada või millist voodit valida. Sa mõistad peagi, et isadele meeldib väga oma lastest ja lastekasvatuskogemustest rääkida ja muljeid jagada ning tal on hea meel, kui saab abiks olla. Sina saad aga julgust ja teadmisi juurde, mis aitavad sul kohe sünnitustoas oma beebiga tutvust teha.

Sünnitusmajas olles ära eelda ega looda, et äsjasünnitanud naine ning arstid-ämmaemandad kogu töö sinu eest ära teevad. Juba nabanööri läbi lõikamine on tähtis ülesanne, mis tavaliselt isadele usaldatakse ja see on sul isana esimene võimas kogemus. Pärast seda saad titat süles hoida (ei, ta ei lähe katki ja sul ei õnnestu talle tõenäoliselt haiget teha), talle silma vaadata, teda katsuda, kallistada ja musitada. Lase ämmaemandal näidata, kuidas titat riidesse panna ja mähkida, puhastada ja krooksutada — neid kõiki asju saad ja peaksidki sina ka tegema!

Muretse vähem

Ära eelda, et emal on nagunii titaga tugevam side ja sa ei peagi seetõttu esimestel kuudel lapsega tegelema. Tõsi, ema ja laps on veel pikka aega justkui üks, kuid sina oled samuti väga tähtis ja tita vajab sind ka.