Kas ilus lahkuminek on üldse võimalik? Nii võib küsida hiljutisest lahkuminekust kibestunud ja räsitud inimene, kes on veel suhte lõppemise valu protsessis. Kas lahkuminekus saab üldse midagi head olla? Mõned arvavad, et saab ning et vahel on lahkuminek isegi parim lahendus. Teinekord selgub see küll hiljem, siis kui kohale jõudnud miski hea, mida kuidagi ei oleks saanud kogeda endise suhte jätkudes. Kindlasti on lahkuminek hea inimesele, kes tahab vabaks saada, kes ei talu enam oma senist partnerit.