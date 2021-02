Peame seda ju iseenesestmõistetavaks, et beebid teevad oma lõunauinaku õues. Isegi kui kraadiklaas on vaevu nulli juures. Millal on aga liiga külm, et laps välja magama panna; kuidas kontrollida, kas tal on ikka hea magada, ja mida beebi õueviimise juures jälgida?