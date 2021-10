IQ-testid on minevik! Su lapse andekusest annavad märku hoopis tema joonistused

Mathijsseni sõnul on lapse andekuse tuvastamine oluline teema, kuna talendi alget ei tohi tähelepanuta jätta. Seda näitlikustab asjaolu, et andekate laste vanemad tunnistasid sama uuringu raames, et kuigi nende lapsed joonistasid väiksena väga detailseid ja omapäraseid pilte, kadusid need oskused juba pärast paari esimest kooliaastat ning joonistused hakkasid üha enam sarnanema kõigi teiste omadele. Ühtlasi väidavad hollandi teadlased, et loovuse ja andekuse vahele võrdusmärki tõmmata ei tohi, kuna võime mõelda paindlikult, loominguliselt ning leida uusi lahendusi on sootuks midagi muud kui andekus ning andekad lapsed annavad IQ-testides näiteks vastuseid, mida pole isegi võimalik piiritleda õige-vale skaalal.