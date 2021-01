Kurjustasid taas? Pea meeles, et lapse ees vabandamine kasvatab teda, mitte ei kahanda su autoriteeti!

Ta vastas mulle viisakalt, sellisteks olukordades harjutatud häälega: "Ma TULEN!" Nägin ta pruune silmi mind veel tigedalt põrnitsemas, enne kui ta uksest välja astus. See polnud küll hea algus päevale.

Autosse istudes palusin lapselt talle arglikult otsa vaadates andeks: "Palun vabandust, et ma oma häält tõstsin, aga sa pead õppima paremini oma aega planeerima. Ma armastan sind." Viimane lause kostis küll vaikselt, aga usun et mu poeg kuulis seda.

Mida ma küll ei annaks, et seda hommikut uuesti alustada.

Päeva uuesti alustamise soovimised on hetked, mil teadvustame endale, et oleme ületanud piiri. Teisisõnu, need on soovid säilitada oma väärikus, et mitte rikkuda enda ja lapse päeva.

Ma usun südamest uuesti alustamistesse ja vabandustesse. See õpetab meie lapsele kaastundlikkust ja andestamist. Samuti süvendab see tee-nagu-ma-palun, mitte tee-nagu-ma-ütlen sõnumit.

Vahel aitab oma vigade tunnistamine meil paremini teiste inimeste tegusid ja mõtteid toleerida. Iga ära leppimise taga on mõistmine, et head suhted ja teisest hoolimine on tähtsamad kui mistahes negatiivne tähtsusetu olukord või põhimõte, mis konflikti tekkimist soodustas.

Mõned inimesed arvavad, et andeks palumine nõuab oma autoriteedi vähendamist. Seda usuvad reeglina inimesed, kes on kunagi kedagi austama pidanud puhtast hirmust. Lõppude lõpuks peavad vanemad otsustama, kas nad tahavad, et nende laps neid päriselt austaks või tähendab austus neile ainult käsule kuuletumist hirmus. Lapsevanem on tõesti kergem olla, kui laps teeb täpselt nii nagu kästud, küsimus on siiski - kas kuuletumine on väärt riskimist tervete inimsuhtega?

Autoriteetsed on vanemad, keda iseloomustab vajadus kontrollida ja kel on kõrged ootused, neil on vähe soojust ja just nemad kasvatavad suurema tõenäosusega õnnetud ja kaheldavate väärtushinnangutega lapsed.