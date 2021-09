Ema pihtimus: väga paljud emad joovad laste kõrval, sellest lihtsalt ei räägita

Ma saan aru, et alkoholi liigtarbimine on Eestis probleem. Ma saan aru, et paljud lapsed kasvavad alkohoolikute peres. Ma tean, mida tähendab alkoholi liigtarbimine, sest ma olen samuti elanud koos alkohoolikuga. Viimasel ajal aga kipub tunduma, et seda teemat tahetakse liiga must-valgeks teha. Tahate ma avaldan teile ühe saladuse? Väga paljud emad joovad laste kõrval, sellest lihtsalt ei räägita.