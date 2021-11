Veinisõbrast ema arvamus: väga paljud emad joovad laste kõrvalt, sellest lihtsalt ei räägita

Ma ei propageeri alkoholijoomist ja kuigi ma olen suur veinisõber, siis ma ei tõsta kära, kui räägitakse alkoholihinna tõstmisest, sest mu meelest on alkohol Eestis naeruväärselt odav ja me võime vastu vaielda, kuid kõrgem hind aitab alkoholi joomist piirata. Aga see manitsus, et mõelge-oma-laste-peale-teema. No kuulge, need, kes niikuinii alkoholi kuritarvitavad, neid ei muuda küll enam sellised manitsussõnad, et mõtle oma lastele. Mulle tundub, et selliste kampaaniatega rünnatakse just minusuguseid täiesti tavalisi alkoholitarbijaid.

Ei pea varjama

Mina julgen öelda, et tarbin alkoholi, mu meelest ei ole see asi, mida peaks varjama. Ma ei näe ka selles mitte midagi halba, kui mu laps näeb, et me koos külalistega seda tarbime. Miks ma peaksingi seda tema eest varjama? Aga ka laps läheb uneajal magama, nii et see hetk, kui häälepaelad veidike rohkem valla lähevad, magab laps juba õndsat und, teadmata midagi oma