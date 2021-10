Naistearst selgitab | Miks rasedus katkeb? Millal tasub asja tõsisemalt uurima hakata ja kuidas seda tehakse?

Arvatakse, et umbes 70% kõigist rasedustest katkeb - enamik lausa nii varases järgus, et naine ei teagi, et oli rase. Naistearst Kristiina Rulli sõnul pole pärast esimest katkemist veel mõtet närveerida, kuna tõenäosus, et sama viga kordub, on kaduvväike. Küll aga tasub alustada uuringuid teise või kolmanda raseduse katkemise järel, sest siis võib kahtlustada põhjust emas või isas.

Made Laas