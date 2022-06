Mida teha, kui lapse "ei taha, ei taha, tahan!" ajab hulluks? Kahe ema lood

Triin oli varasemalt kuulnud tuttavaid rääkimas kohutava kahese perioodist ning miskipärast arvanud, et nendel möödub see tagasi­hoidlikult. Tänaseks on ta selle lootuse kaotanud ja mõtleb vaid, et ehk peagi saab see aeg läbi. Ja et vähemalt hullemaks enam ei lähe. Oskar vastab „ei taha“ täiesti valimatult kõige peale, nii et Ei Taha võiks lausa lapsele keskmiseks nimeks panna.