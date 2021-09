Kas tunned ennast ära? Tüüpilised näited emade käitumisest viiruste perioodi saabudes

Ta ei vaeva oma pead haigustega. No ja nohuköha pole seda ammugi mitte. Liiatigi ei pabista ta teiste laste tervise pärast, kui oma ilmselgete haigustunnustega lapse lasteaeda saadab. Pärast hommikusööki saab laps kodus lusikatäie palavikualandajat ja köharohtu ning tiksub ilusti õhtuni. Ka kõhuviirus pole põhjus last koju jätta — WC on lasteaias ju ometi olemas? Kaasvanemate hukkamõistvatest pilkudest vaatab vana rahu vilunult mööda. Ta ei saa töölt puududa, kas see pole siis iseenesestmõistetav? Kes tema töö siis ära tegema peaks? Ta ei ole kaugeltki hoolimatu ema ja tema lapsed on karastunud viirusi püstijalu läbi põdema. Kummalisel kombel põevadki nad kõik haigused mängeldes ja mängides läbi, tüsistustega neil pistmist pole. Asjal on ainult üks aga. Kui tema lapsed on haiged, on seda ka rühma ülejäänud lapsed. Aga noh, see on see, millega üks ema peab arvestama, kui oma võsukese lasteaeda viib, arvab vana rahu.