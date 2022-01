"Otsisin enda 4-kuuse beebi jaoks võimlemist. Ma ei teadnud, et see trenn oli mõeldud pigem emmedele. Läksin sealt ära emotsiooniga, et sinna trenni ma enam iial tagasi ei lähe. No tõesti, päris hull oli!" kirjeldas Männik, kuid järgmisel hommikul olid tal aga teised mõtted. "Tegelikult oleks jube kihvt, kui suudaksin selle trenni päriselt ära teha."

Teist korda läks Männik trenni juba teades, et trenn on sama "hull" kui korralik jõutrenn. "Ka teine kord oli raske, aga pärast oli nii paganama hea tunne. Ja siin ma nüüd siis olen, inspireeritud treeneri positiivsusest, särast ja sellest, kuidas ta mind ja teisi trennihunte motiveerib. Lähen trenni alati hea tujuga ja kui mitte, siis trenni lõpuks on tuju ikka hea."

Treener Eva Mari Müts annab