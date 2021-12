Ka Lilli ise on kasvanud usus, et päkapikke ja jõuluvana pole päriselt olemas. “Ei mäleta küll, et mu jõulud seetõttu vähem toredad olnuksid,” tunnistab ta. Küll aga mäletab Lilli praegugi pinget oma lapsepõlvest, mis tekkis sellest, et tema teadis tõde, kuid ei tohtinud seda teistele lastele öelda. Kord, kui lasteaias ei tahtnud üks põnn õhtul riidesse panna ja ta ema võttis appi päkapikujutu, ei pidanud väike Lilli vastu ning teatas: “Kuule, päkapikke pole olemas, emad ja isad panevad ise komme sussi sisse.” Oi kui vihased pilgud ta teistelt vanematelt sai! “Kes sulle nii lolli juttu ajas, et päkapikke pole olemas?” küsisid nad.

"Ma ei mõistnud, mida ma valesti ütlesin,” meenutab naine. “Tahtsin lihtsalt tõde rääkida – on ju teada, et valetada ei tohi. Igatahes jäi rühmakaaslane väga tõsiseks, teised emad aga pobisesid: “Ära kuula teda!” ja püüdsid olukorda päkapikurindel leevendada: “No kui sa ise ikka väga