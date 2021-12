Ettevõtja, poliitik ja kolme lapse ema Liina (33) on jaganud oma vanimat last Erkit (16) eksmehega viimased kolmteist aastat. Nad läksid lahku, kui Erki oli kahene. Praeguse abikaasa Kerdiga (35) on Liinal kaks last – Mia Liisi (7) ja Elli (2 k).

Sama lihtsalt pole läinud Tartus elaval Marial (40), kel on kolme mehega kolm last. Pesamuna Mihkel (7 k) elab tema juures, keskmine laps Robert (10) põhiliselt isaga ja vanim, tütar Rahel (16), omaette korteris. Naine tunnistab, et näeb praeguses elukaaslases ja pisipoja isas Lauris (43) inimest, kellega elu lõpuni koos olla. Igapäevaelupusle oma laste ja Lauri teismeliste poegadega ning eriti pühade pidamine