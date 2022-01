Iga rase naine on oma ämmaemandalt kuulnud, et ta peaks treenima oma vaagna­põhjalihaseid, kuid nn pissimislihaste pingutamine on alguses kummaline trenn ning ununeb veel tihemini kui D-vitamiini võtmine suvisel päeval. Paremal juhul ei juhtugi sellest midagi. Halvemal juhul avastad aga ühel päeval beebiga jalutuskäiku lõpetades, et sulle on hargi­vahele golfipalli suurune kera tekkinud. Su emakas on