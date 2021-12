Mihkel Raud digiallkirjastab oma uusaastalubadusi: ma ei vihasta, ei allu ega jäta...

Iga aasta viimasel päeval avan ma arvutis uue tekstifaili ja panen kirja hunniku asju, mida ma kohe algaval aastal teen. Kui lubaduste fail on valmis, annan sellele digiallkirja. Kõlab naeruväärselt (ja eks ta ongi), aga nagu ütlesin, suhtun ma uusaasta­lubadustesse tõsiselt. Allkiri on pühalik ja muudab mis tahes paberi kümme korda olulisemaks. Tegelikult muidugi ei muuda, aga mis sellest. Peaasi, et ma ise oma kombetalituse tähtsusesse usun.

Aasta lõpus vaatan oma uusaastalubadused üle. Mõnest olen suutnud kolm kuud kinni pidada, mõni läks juba teisel nädalal lappama, mõni ei tulnud terve