Väsitav rasedus: kõrvetised, isud, iiveldus ja raskused magada. Need eluhäkid teevad raseda elu oluliselt kergemaks!

Raseda naise elu ei ole lihtne - muutuv keha toob endaga kaasa nii palju ja nii uskumatuid takistusi, et lihtsalt ei tea, kas nutta või naerda. Aga kuidagi tuleb see periood üle elada ning Buzzfeedi kasutajad ütlesid, et need nipid olid neile suureks abiks - ehk leiad sinagi siit midagi kasulikku!