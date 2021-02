"Emme, paluuuuuun!" ehk kas muretseda lemmikloom või mitte? 4 head põhjust, miks seda kaaluda tasuks!

Lisaks negatiivsetele külgedele ja vastutusele mõtlemisele (Mis saab loomast reisile minnes? Kui kiiresti mu laps tegelikult tüdineb? Kes ikkagi hoolitseb looma eest igapäevaselt?) tasub vaadata ka lemmiklooma võtmise häid külgi.

On ilmselge, et lemmikloomaga on lõbus ja väike kaaslane tekitab lastes sooje tundeid. Kuid looma eest hoolitsemine ja temaga koos elamine mõjub lastele veelgi tähendusrikkamal viisil, kui lihtsalt lõbutsemine.

Eksperdid ütlevad, et lapse füüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja kognitiivne areng paraneb, kui laps tegeleb talle usaldatud lemmikloomaga.

Füüsiline areng

Lemmikloomaga tegelemine parandab motoorseid oskusi ning tõstab kehalist aktiivsust. Uuringud on näidanud, et lapsed, kellel on koer, on igapäevaselt 11 minutit rohkem kehaliselt aktiivsemad, kui lapsed ilma koerata. Tundub vähe, kuid tuleviku jaoks kasulik. Samuti on avastatud, et lapsed, kes on väikesest peale kasvanud koos lemmikloomadega, on tervemad ning neil on vähem hingamisteede nakkushaigusi.

Sotsiaalne areng

Kõik teavad ütlust "koer on inimese parim sõber." Loomulikult kehtib see ka laste puhul. Lemmikloom on parim kuulaja, lohutaja ja mängukaaslane. Lisaks aitab loomake kaasa lastevahelistele sõprussidemete tekkimisele. Lapsed on rohkem avatud suhtlemisele, nähes potentsiaalset mängukaaslast lemmikloomaga. Kohe on ju jututeema varnast võtta. Lemmikloom annab julgust ka kõige häbelikemale lastele.

Emotsionaalne areng

Lemmikloomadega lastel on kõrgem enesehinnang. Kui laps on üldiselt kehva enesehinnanguga, on talle suureks abiks loomaga rääkimine ning selliste teemade üle arutamine, mida täiskasvanuga teha ei julge. Lastele tekitab kindlustunde talle usaldatud ülesannete täitmine koos lemmikloomaga, sest loom ei kritiseeri last kunagi, ainult toetab. Loomad pakuvad lastele tingimusteta armastust ning vastupidi. Samuti on täheldatud, et lemmikloomadega lastel on suurem empaatiavõime, mis areneb oma lemmiku eest hoolitsedes.

Kognitiivne areng