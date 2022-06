Viielisest Eesti teismelisest sai depressioonis eneselõikuja: suutsin seda varjata poolteist aastat

Mäletan, et esimesed muutused minu emotsioonides olid umbes kümneaastaselt. Ema oli ilmselt totaalses segaduses, mõtles, et tema laps on suureks saamas ja tahab iseseisvuda. Meeleolulangus tuli hiilivalt, märkamatult ja just seetõttu näis mulle alguses, et midagi polekski justkui eriti valesti.