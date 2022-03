Põnev! See argitoimetus sundis tütre isa prints Williamit Youtube'ist abi otsima

Kuninglik perepea rääkis, kuidas ta õppis juba mitu aastat tagasi toona 3-aastasele ja nüüdseks 6-aastasele printsess Charlotte'ile soengut tegema. Williami sõnul siiski hobusesabaga asi piirdub ja seegi pole kergemate killast ülesanne. “Kui vähegi võimalik, siis vältige tüdrukutele soengu tegemist. See on košmaar. Ma saan hobusesabaga nüüseks küll hakkama, aga see on ikkagi minu meelest väga keeruline,” muigas ta.