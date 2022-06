Täiuslik jaanilaua menüü lõkkekartulite, mõnusate isetehtud grillmarinaadide, jahutava joogi ja muu heaga

Grillipeo staar ei pea alati olema liha. Sinepi­marinaadis forellil on vunki ja iseloomu, et rahuldada ka kõige mehisema grillisõbra isu. Aga kui liha on sinu unistus, võid proovida ka Paula mõnusat marinaadi. Isuäratav kapsasalat, suupisted, jahutav värske jook... Kõik see sobib täiuslikult pere jaanialauale!