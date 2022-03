ŠOKIVIDEO | Kas Sina julgeksid õpetada oma alla aastast põngerjat sellisel moel ujuma?

Nii pöörduvadki murelikud lapsevanemad, kes Silvia sõnul on väsinud tühjast aja ja raha raiskamisest, karmikäelise treeneri poole, et nende võsukesed päriselt ujuma õpiks. “See on hädavajalik oskus terveks eluks,” kinnitab treener ning lisab, et alustada võib juba 6 kuu vanuselt, kuna beebidel on kaasasündinud ujumisoskus, mida iga kohusetundlik lapsevanem peaks aktiivselt ja õigel ajal edasi arendama. Täpselt nagu videos näidatava 1-aastase Evie puhul, kes hakkas 10-kuuselt Silvia trennis käima ja on nüüd, vaid mõned kuud hiljem, võimeline vabalt ja ilma kõrvalise abita vees hakkama saama. Silvia Garcia on praeguseks välja õpetanud enam kui 100 last.