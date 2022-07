Ema: „Mu paarisuhe on pingeline ning kaalume mehega lahkuminekut. Kuidas säästa lapsi meie omavahelistest tülidest?“

Mu mehel oli vahepeal kõrvalsuhe ja ma pole kindel, et suudan selle talle andestada, kuigi ta seda minult palub. Kodus on õhkkond väga pingeline, kuigi püüame seda laste eest varjata. Lastel on tekkinud probleeme ka lasteaias sõpradega, nad on ärevad, magavad halvasti. Mida teha? Kas peaksime toimuvast lastele rääkima mehega koos või ajama kõik asjad enne korda ja siis neid teavitama? Kuidas lahendada olukord lapsi kahjustamata?“