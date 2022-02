Süümepiinu tekitav ülestunnistus: mulle ei meeldi mu laps. Ootan alati hirmuga järgmist apokalüptilist jonnijoogu

Ei juhtu just tihti, et lapsevanem julgeks abitult käed üles tõsta ning tunnistada, et laps on tal närvi sedavõrd mustaks ajanud, et tekib kahtlus võsukese iseloomu ja koguni vaimse tervise osas. Siin on aga üks puhtsüdamlik ülestunnistus meeleheitel emalt, kes ühiskonna hukkamõistu peljates julgeb üksnes anonüümselt tunnistada, et talle ei meeldi ta laps. Lisatud on ka terapeudi kommentaar.